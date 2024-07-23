Росія вдарила дроном по будинку сімейного типу на Дніпропетровщині. Фото: Національна поліція України

Російська армія 22 липня вдарила дроном-камікадзе по будинку сімейного типу в Марганці на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Національна поліція України.

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщині. Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщині. Фото: Національна поліція України Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщині. Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Зазначається, що ворог скерував безпілотник на будинок сімейного типу, де мешкали 12 дітей.

«Осколкові ураження отримали два хлопці 14 років й один – 13-річний. Підлітків госпіталізували. Стан середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, внаслідок російського удару пошкоджені приватні будинки.

Наразі на місці працюють усі необхідні служби.

Удар по «Охматдиту» 8 липня

Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ. Ракета влучила у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Загалом посеред дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС було відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих по Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.

Станом на вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в «Охматдиті» тривали. Відомо, що удар припав на корпус, де дітям робили діаліз — очищення крові при нирковій недостатності.

Під час рятувально-пошукової операції з-під завалів рятувальники дістали тіла двох дітей та їхньої матері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: дві людини загинули, 32 поранені.

Згодом в СБУ підтвердили, що Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Слід зазначити, що міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

Своєю чергою, «Укрзалізниця» надала притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечила транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».