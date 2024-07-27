Вранці, 27 липня, у Бериславі на Херсонщині російська армія безпілотником атакувала карету швидкої медичної допомоги.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

42-річний водій отримав мінно-вибухову травму та поранення ноги. Чоловіка шпиталізували.

Загалом, протягом доби, з 26 по ранок 27 липня російські війська обстріляли 18 населених пунктів Херсонщини. Загалом поранення отримали 8 цивільних.

Росіяни атакували «швидку» на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА Росіяни атакували «швидку» на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА

«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Бургунка, Осокорівка, Микільське, Понятівка, Львове, Берислав, Садове, Одрадокам'янка, Федорівка, Тягинка, Придніпровське, Зеленівка, Антонівка, Чорнобаївка, Новоолександрівка, Осокорівка, Дніпровське та місто Херсон», — написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та спорткомплекс. Крім того ворожі боєприпаси пошкодили житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 3 приватних будинки, автомийки, гаражне приміщення та автобуси та приватні автомобілі.

Нагадаємо, росіяни щодня обстрілюють Херсон та область. Нещодано, 19 липня російські війська також атакували з безпілотника бригаду «швидкої допомоги». Тоді у 32-річної фельдшерки та 63-річного водія діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.