Обстріл Білопілля на Сумщині 19 квітня / Фото: Сумська обласна прокуратура

Вдень 19 квітня росіяни з артилерії обстріляли центр Білопілля в Сумській області, є загиблий та поранені.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

«Унаслідок атаки ворога 51-річний цивільний отримав тяжкі поранення, від яких помер у лікарні, також поранено іще одного чоловіка та двох жінок», — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, пошкоджена багатоповерхівка, легкові автомобілі, магазини та аптека.

Обстріл Білопілля на Сумщині 19 квітня / Фото: Сумська обласна прокуратура Обстріл Білопілля на Сумщині 19 квітня / Фото: Сумська обласна прокуратура Обстріл Білопілля на Сумщині 19 квітня / Фото: Сумська обласна прокуратура

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, росіяни обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області. Відомо про загиблу та двох поранених.

Також російські війська атакували Дніпропетровську область. Загалом понад 25 поранених. Наразі відомо про 8 загиблих з них двоє у Дніпрі (чоловік та жінка). Ще 6 людей загинуло у Синельниковому на Дніпропетровщині. Серед загиблих є діти.