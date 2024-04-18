Російські війська 18 квітня атакували ракетами Дніпровський район Дніпропетровської області, у результаті чого виникли пожежі, двоє людей дістали поранення.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
«Ворог атакував Дніпровський район. Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків — 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань», — йдеться в повідомленні.
Більше інформації голова ОВА пообіцяв надати після відбою повітряної тривоги.
«Загроза триває. Будьте у безпечних місцях», — наголосив Сергій Лисак.
Нагадаємо, 17 квітня росіяни обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
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Російські війська 18 квітня атакували ракетами Дніпровський район Дніпропетровської області, у результаті чого виникли пожежі, двоє людей дістали поранення.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
«Ворог атакував Дніпровський район. Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків — 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань», — йдеться в повідомленні.
Більше інформації голова ОВА пообіцяв надати після відбою повітряної тривоги.
«Загроза триває. Будьте у безпечних місцях», — наголосив Сергій Лисак.
Нагадаємо, 17 квітня росіяни обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.