Херсон / Фото з відкритих джерел

Сьогодні увечері, 24 липня, російські окупанти обстріляли Херсон, внаслідок чого була поранена жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що внаслідок удару дістала поранення 44-річна жінка, вона самостійно звернулась до лікарні.

«Медики діагностували в неї вибухову травму та контузію. Потерпілу дообстежують та надають необхідну допомогу», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у вівторок, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району.