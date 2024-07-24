Сьогодні увечері, 24 липня, російські окупанти обстріляли Херсон, внаслідок чого була поранена жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що внаслідок удару дістала поранення 44-річна жінка, вона самостійно звернулась до лікарні.
«Медики діагностували в неї вибухову травму та контузію. Потерпілу дообстежують та надають необхідну допомогу», – додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у вівторок, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району.
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Сьогодні увечері, 24 липня, російські окупанти обстріляли Херсон, внаслідок чого була поранена жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що внаслідок удару дістала поранення 44-річна жінка, вона самостійно звернулась до лікарні.
«Медики діагностували в неї вибухову травму та контузію. Потерпілу дообстежують та надають необхідну допомогу», – додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у вівторок, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району.