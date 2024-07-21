У неділю, 21 липня, російські кіберхакери атакували низку українських Telegram-каналів.
Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Зазначається, хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, який розроблено та належить компанії з Росії. Після цього вони почали робити пости у Telegram-каналах від імені власників.
Держспецзв'язку рекомендує видалити бота FleepBot з адміністраторів каналу для усунення проблеми.
У службі також наголосили на небезпеці застосування будь-яких програмних засобів країни-агресора, і необхідності ретельно перевіряти походження ПЗ перед його застосуванням.
Нагадаємо, хакери з Північної Кореї вкрали криптовалюти вже більш ніж на $3,5 мільярди.
Раніше повідомлялося, що Іспанська Цивільна гвардія в суботу, 20 липня, повідомила про затримання трьох осіб за підозрою в причетності до кібератак на державні установи та стратегічні сектори Іспанії та країн НАТО.
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У неділю, 21 липня, російські кіберхакери атакували низку українських Telegram-каналів.
Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Зазначається, хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, який розроблено та належить компанії з Росії. Після цього вони почали робити пости у Telegram-каналах від імені власників.
Держспецзв'язку рекомендує видалити бота FleepBot з адміністраторів каналу для усунення проблеми.
У службі також наголосили на небезпеці застосування будь-яких програмних засобів країни-агресора, і необхідності ретельно перевіряти походження ПЗ перед його застосуванням.
Нагадаємо, хакери з Північної Кореї вкрали криптовалюти вже більш ніж на $3,5 мільярди.
Раніше повідомлялося, що Іспанська Цивільна гвардія в суботу, 20 липня, повідомила про затримання трьох осіб за підозрою в причетності до кібератак на державні установи та стратегічні сектори Іспанії та країн НАТО.