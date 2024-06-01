Російські війська у ніч проти суботи, 1 червня, завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА Shahed.
Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, сили ППО збили 81 повітряну ціль.
За його даними, РФ випустила по Україні:
Нагадаємо, учора, 31 травня, та сьогодні вранці, 1 червня, російські війська обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Постраждалих немає.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Російські війська у ніч проти суботи, 1 червня, завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА Shahed.
Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, сили ППО збили 81 повітряну ціль.
За його даними, РФ випустила по Україні:
Нагадаємо, учора, 31 травня, та сьогодні вранці, 1 червня, російські війська обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Постраждалих немає.