Військовослужбовці 36-ї бригади морських піхотинців під час повернення із зони бойових дій, 2018 рік. Фото: «НикВести»

Російські окупанти організовують публічні судилища щодо військовополонених із миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Про це під час пресконференції у Миколаєві розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пишуть «НикВести».

Як відомо, з усього числа полонених найбільше представників Миколаївщини, конкретно — миколаївської 36-ї окремої бригади.

«Після окупації Маріуполя, росіяни почали робити публічні судилища стосовно до представників Національної гвардії. Зараз ми бачимо таку ж саму тактику стосовно військовополонених представників 36-ї», — повідомив він.

Дмитро Лубінець зазначив, що військовополонених зібрали в одну виправну колонію, де більшість з них піддається тортурам.

«Вони їх всіх зібрали в одну виправну колонію, за моїми даними, там максимально погані умови перебування, дуже багато хто з них піддається тортурам. Щодо представників 36-ї бригади, останніми місяцями ми бачимо, що виключно їх публічно засуджують, дають дуже великі тюремні строки і розподіляють, якщо можна так сказати, по території всієї Росії», — розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Дмитро Лубінець, фото: «НикВести»

Крім того, він додав, що вони постійно в комунікації щодо цієї категорії засуджених.

«Ми в комунікації щодо цієї категорії засуджених, ми постійно залучаємо нові підходи, нових партнерів, як це зупинити. Пряме спілкування у нас відбувається. Позитивну реакцію я поки не отримав на наші пропозиції», — додав Дмитро Лубінець.

Миколаївські морпіхи 36-ї бригади

З початку повномасштабного вторгнення 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського захищала Маріуполь.

З березня по травень 2022 року майже дві тисячі її бійців опинилися в російському полоні. З того часу з полону повернулися лише 287 бійців цієї бригади. Решта утримуються в місцях несвободи у Таганрозі, Валуйках, Курську, Пакіно, Мордовії, а також на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

Правозахисна організація «Медійна ініціатива за права людини» повідомила, що у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

У Миколаєві вже традиційно містяни та рідні військовослужбовців щонеділі виходять на акції-нагадування з підтримкою полонених зниклих безвісти.

Серед них велика кількість рідних, дружин та дітей військовослужбовців 36-ї бригади.

Нагадаємо також, що під час першого у 2024 році обміну полоненими з російських в’язниць було визволено двох військових 36-ї окремої бригади морської піхоти. Додому повернулась бойова медикиня миколаївських морпіхів та воїн танкового батальйону бригади, який брав участь в обороні заводу «Ілліча».