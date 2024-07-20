Росія вдарила по Миколаєву 19 липня 2024 року, фото: «НикВести»

У Миколаєві наразі відомо про 24 постраждалих та троє загиблих внаслідок російського авіаудару вчора, 19 липня.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Серед постраждалих — четверо дітей, до лікарні госпіталізували девʼятеро людей.

«24 людини отримали поранення, з них четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторно надано девʼятьом дорослим та двом дітям. На зараз в медичних закладах знаходяться двоє дорослих та двоє дітей», – повідомив Віталій Кім.

Він також зазначив, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено девʼять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі.

Мешканці будинку, по якому вдарила Росія 19 липня 2024 року, фото: «НикВести»

Росія вдарила по Миколаєву 19 липня 2024 року, фото: «НикВести»

Росія вдарила по Миколаєву 19 липня 2024 року, фото: «НикВести»

Крім того, увечері, 19 липня, о 17:15 ракетного удару зазнала Мішково-Погорілівська громада.

«Пошкоджено ангар на території фермерського господарства. Також виникла пожежа сухої трави, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає», – написав очільник Миколаївської ОВА.

Атака по Миколаєву 19 липня

Вибух в Миколаєві пролунав о 17:14. Як виявилось, удар прийшовся по житловому району міста.

Вд ракетного удару окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок.

За годину після атаки у коментарі «НикВести» віце-мер Віталій Луков повідомив, що відомо про трьох жертв на місці прильоту, серед них дитина. Мати хлопчика, який загинула внаслідок ракетного удару, перебуває в стані шоку. З нею працюють психологи.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Ззаначимо, попередньо, окупанти вдарили по місту ракетою Х-59.

На атаку по Миколаєву відреагував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що зараз потрібні нові рішення на підтримку захисту України.