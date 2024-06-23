Наслідки удару по Харкову 23 червня, фото з соцмереж

Удень 23 червня російські військові атакували Харків із авіабомб, що призвело до смерті одного чоловіка та поранення ще 11 осіб.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Один загиблий і пʼятеро постраждалих внаслідок потрапляння КАБа у приватний житловий будинок. Ще троє постраждалих в іншому районі міста – там удар по дитячому навчальному закладу», – повідомив мер в ефірі телемарафон.

В результаті удару було відключено електропостачання приблизно у половині міста, зупинився метрополітен та наземний електротранспорт.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський прокоментував останній російський удар по Харкову.

«Харків знову під ударами російських бомб. Отримав усі доповіді. Станом на зараз відомо про одного загиблого, є поранені. Всі необхідні служби на місцях, допомагають людям», – написав він у телеграмі.

Зеленський повідомив, що частина Харкова зараз знеструмлена, зупинилося метро, але пообіцяв, що все обовʼязково відновлять та повернуть до нормального стану.

«Сучасна ППО для України, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів – це те, що точно зможе зупинити російських терористів», – додав він.

Нагадаємо, у харківських лікарнях продовжує лікування 41 особа, яка отримала поранення під час атаки росіян 22 червня. Серед пацієнтів – троє дітей. Зазначається, що четверо пацієнтів – у тяжкому стані, прооперовані.