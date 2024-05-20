Росіяни скинули боєприпас на рятувальників у Запорізькій області / Фото: ДСНС

Війська РФ 19 травня скинули з дрону боєприпас на рятувальників під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу на території Запорізької області.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сталося це у селі Новоандріївка Запорізької області.

«Рятувальники саме гасили пожежу у будинку після обстрілу. Тоді ворог здійснив повторну, підступну атаку — скинув боєприпас з дрону. У результаті один рятувальник отримав незначні поранення», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ворожого ракетного удару по Одесі 15 березня цього року загинули працівники екстрених служб. Також відомо про поранених медиків та рятувальників.

Нагадаємо, 15 березня росіяни атакували житловий квартал Одеси двома балістичними ракетами «Іскандер». Перша — поцілила у цивільну забудову, що призвело до численних жертв серед місцевих жителів. А коли на місце прибули рятувальники, працівники швидкої та журналісти, то окупанти атакували їх другою ракетою. Внаслідок чого загинули працівники екстрених служб та були поранені медики та рятувальники.