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Вдень, 16 липня, російські військові атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині дроном-камікадзе типу FPV.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Як зазначили в адміністрації, за населеним пунктом громади виникла пожежа лісосмуги та сухої трави.

«Пожежу оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська продовжують щодня обстрілювати Миколаївщину — внаслідок атаки у понеділок, 15 липня, ракета вибухнула в повітрі над Баштанським районом.

Раніше, що внаслідок російських обстрілів 14 липня на території Миколаївської області пошкоджений приватний будинок, лінії електропередач та гаражі.