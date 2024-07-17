Вдень, 16 липня, російські військові атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині дроном-камікадзе типу FPV.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
Як зазначили в адміністрації, за населеним пунктом громади виникла пожежа лісосмуги та сухої трави.
«Пожежу оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські війська продовжують щодня обстрілювати Миколаївщину — внаслідок атаки у понеділок, 15 липня, ракета вибухнула в повітрі над Баштанським районом.
Раніше, що внаслідок російських обстрілів 14 липня на території Миколаївської області пошкоджений приватний будинок, лінії електропередач та гаражі.
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Вдень, 16 липня, російські військові атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині дроном-камікадзе типу FPV.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
Як зазначили в адміністрації, за населеним пунктом громади виникла пожежа лісосмуги та сухої трави.
«Пожежу оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські війська продовжують щодня обстрілювати Миколаївщину — внаслідок атаки у понеділок, 15 липня, ракета вибухнула в повітрі над Баштанським районом.
Раніше, що внаслідок російських обстрілів 14 липня на території Миколаївської області пошкоджений приватний будинок, лінії електропередач та гаражі.