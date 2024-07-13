У ніч на 13 липня росіяни атакували територію України п'ятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська РФ.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
«Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп у Донецькій та Харківській областях», — йдеться у повідомленні.
П’ятий «Шахед» вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області (Білорусь).
Нагадаємо, що у ніч проти 12 липня сили протиповітряної оборони збили п'ять ворожих ракет та 11 дронів-камікадзе, якими росіяни атакували Україну.
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У ніч на 13 липня росіяни атакували територію України п'ятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська РФ.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
«Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп у Донецькій та Харківській областях», — йдеться у повідомленні.
П’ятий «Шахед» вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області (Білорусь).
Нагадаємо, що у ніч проти 12 липня сили протиповітряної оборони збили п'ять ворожих ракет та 11 дронів-камікадзе, якими росіяни атакували Україну.