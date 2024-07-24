Наслідки обстрілу Херсона / Фото: Нацполіція

Внаслідок атаки російського безпілотника постраждала місцева жителька Херсона. Вона дістала контузію.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«57-річна жінка, на яку окупанти скинули вибухівку з дрона, дістала контузію, поранення нижньої кінцівки та вибухову травму. Потерпілій надали меддопомогу на місці», — йдеться в повідомленні.

Також за медичною допомогою звернулася 90-річна жінка, котра потрапила під ворожий удар цієї ночі. У неї діагностували вибухову травму та поранення передпліччя.

Раніше, росіяни атакували безпілотниками Дніпровський район Херсону — прицільно вдарили по службовому автомобілю слідчо-оперативної групи поліції. Постраждали двоє правоохоронців.

Нагадаємо, що у вівторок, 23 липня, російські військові обстріляли 15 населених пунктів у Херсонській області. Внаслідок російської атаки загинула людина, ще двоє цивільних отримали поранення.