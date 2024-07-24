На Херсонщині 24 липня російські військова завдали удару по рятувальникам.
Про це повідомляє Міністерств внутрішніх справ України.
Зазначається, що сьогодні вдень у передмісті Херсона в результаті скидання вибухівки з дрона загорівся житловий будинок. На місце події приїхав пожежно-рятувальний підрозділ, який почав гасити вогонь.
Згодом ворог відкрив вогонь поблизу місця, де працювали рятувальники.
В результаті атаки ніхто з них не постраждав, проте уламки пошкодили пожежний автомобіль.
Нагадаємо, що росіяни атакували безпілотниками Дніпровський район Херсону — прицільно вдарили по службовому автомобілю слідчо-оперативної групи поліції.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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На Херсонщині 24 липня російські військова завдали удару по рятувальникам.
Про це повідомляє Міністерств внутрішніх справ України.
Зазначається, що сьогодні вдень у передмісті Херсона в результаті скидання вибухівки з дрона загорівся житловий будинок. На місце події приїхав пожежно-рятувальний підрозділ, який почав гасити вогонь.
Згодом ворог відкрив вогонь поблизу місця, де працювали рятувальники.
В результаті атаки ніхто з них не постраждав, проте уламки пошкодили пожежний автомобіль.
Нагадаємо, що росіяни атакували безпілотниками Дніпровський район Херсону — прицільно вдарили по службовому автомобілю слідчо-оперативної групи поліції.