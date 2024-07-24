Пошкоджений пожежний автомобіль через обстріл РФ. Фото: ДСНС Херсонщини

На Херсонщині 24 липня російські військова завдали удару по рятувальникам.

Про це повідомляє Міністерств внутрішніх справ України.

Вогнеборці гасять пожежу на Херсонщині. Фото: ДСНС Херсонщини Вогнеборці гасять пожежу на Херсонщині. Фото: ДСНС Херсонщини

Зазначається, що сьогодні вдень у передмісті Херсона в результаті скидання вибухівки з дрона загорівся житловий будинок. На місце події приїхав пожежно-рятувальний підрозділ, який почав гасити вогонь.

Згодом ворог відкрив вогонь поблизу місця, де працювали рятувальники.

В результаті атаки ніхто з них не постраждав, проте уламки пошкодили пожежний автомобіль.

Нагадаємо, що росіяни атакували безпілотниками Дніпровський район Херсону — прицільно вдарили по службовому автомобілю слідчо-оперативної групи поліції.