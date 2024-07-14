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Минулої доби понад 20 населених пунктів Херсонської області зазнали ворожих обстрілів та авіаударів. Через російську агресію пʼятеро людей загинули, ще девʼять – дістали поранення, з них – одна дитина.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що російські військові поцілили в обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури.

«Російські військові поцілили в обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема Пункт Незламності, навчальні заклади, медичну установу, адмінбудівлі та газопровід; у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 42 приватні будинки. Пошкоджено господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі», – написав він.

Нагадаємо, учора, 13 липня, ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді, а також Очакову.