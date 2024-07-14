Минулої доби понад 20 населених пунктів Херсонської області зазнали ворожих обстрілів та авіаударів. Через російську агресію пʼятеро людей загинули, ще девʼять – дістали поранення, з них – одна дитина.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що російські військові поцілили в обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури.
«Російські військові поцілили в обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема Пункт Незламності, навчальні заклади, медичну установу, адмінбудівлі та газопровід; у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 42 приватні будинки. Пошкоджено господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі», – написав він.
Нагадаємо, учора, 13 липня, ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді, а також Очакову.
|
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чатуОлег Деренюга
|
|
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?Геннадій Задирко
|
|
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громадіКатерина Середа
|
Минулої доби понад 20 населених пунктів Херсонської області зазнали ворожих обстрілів та авіаударів. Через російську агресію пʼятеро людей загинули, ще девʼять – дістали поранення, з них – одна дитина.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що російські військові поцілили в обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури.
«Російські військові поцілили в обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема Пункт Незламності, навчальні заклади, медичну установу, адмінбудівлі та газопровід; у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 42 приватні будинки. Пошкоджено господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі», – написав він.
Нагадаємо, учора, 13 липня, ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді, а також Очакову.