Дитяча іграшка, фото з відкритих джерел

Станом на 26 червня від рук російських окупантів загинуло 551 українська дитина, ще 1401 отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Більше ніж 1952 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 26 червня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 551 дитина загинула та понад 1401 отримала поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждали діти у Донецькій області — 547, Харківській — 395, Херсонській — 152, Дніпропетровській — 151, Київській — 130, Запорізькій —108 та Миколаївській — 107.

Нагадаємо, що в одному із селищ Харківської області 18 червня постраждав хлопчик, який підняв вибухівку і та здетонувала.