Обстріл Дніпропетровської області 15 квітня / Фото: Дніпропетровська ОВА

В Дніпропетровській області в результаті російських ударів із застосуванням артилерії та дронів у Нікопольському районі залишилася без електропостачання тисяча людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За словами чиновника, окупанти влаштували артобстріл та здійснили пʼять атак fpv-дронами та били по району починаючи з вечора понеділка.

Він уточнив, що під ворожий удар потрапили районний центр, а також Червоногригорівська і Мирівська громади.

Обстріл Дніпропетровської області 15 квітня / Фото: Дніпропетровська ОВА Обстріл Дніпропетровської області 15 квітня / Фото: Дніпропетровська ОВА Обстріл Дніпропетровської області 15 квітня / Фото: Дніпропетровська ОВА

В результаті обстрілів були:

понівечені три приватні оселі;

декілька теплиць;

легкова автівка та мікроавтобус;

пошкоджена лінія електропередач.

Глава ОВА зазначив, що в результаті без світла залишилася тисяча абонентів. Він додав, що на місці працюють фахівці, аби заживити домівки.

Також в адміністрації розповіли, що пізно ввечері у Криворізькому районі українські захисники з ПвК «Схід» знищили ворожий дрон-камікадзе типу «Шахед».