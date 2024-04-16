В Дніпропетровській області в результаті російських ударів із застосуванням артилерії та дронів у Нікопольському районі залишилася без електропостачання тисяча людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За словами чиновника, окупанти влаштували артобстріл та здійснили пʼять атак fpv-дронами та били по району починаючи з вечора понеділка.
Він уточнив, що під ворожий удар потрапили районний центр, а також Червоногригорівська і Мирівська громади.
В результаті обстрілів були:
Глава ОВА зазначив, що в результаті без світла залишилася тисяча абонентів. Він додав, що на місці працюють фахівці, аби заживити домівки.
Також в адміністрації розповіли, що пізно ввечері у Криворізькому районі українські захисники з ПвК «Схід» знищили ворожий дрон-камікадзе типу «Шахед».
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В Дніпропетровській області в результаті російських ударів із застосуванням артилерії та дронів у Нікопольському районі залишилася без електропостачання тисяча людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За словами чиновника, окупанти влаштували артобстріл та здійснили пʼять атак fpv-дронами та били по району починаючи з вечора понеділка.
Він уточнив, що під ворожий удар потрапили районний центр, а також Червоногригорівська і Мирівська громади.
В результаті обстрілів були:
Глава ОВА зазначив, що в результаті без світла залишилася тисяча абонентів. Він додав, що на місці працюють фахівці, аби заживити домівки.
Також в адміністрації розповіли, що пізно ввечері у Криворізькому районі українські захисники з ПвК «Схід» знищили ворожий дрон-камікадзе типу «Шахед».