Знак перед в'їздом у Херсон. Фото з відкритих джерел

Вчора, 21 липня на Херсонщині через російську агресію дев'ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.



Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Комишани, Первомайське, Придніпровське, Садове, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Велетенське, Берислав, Новоберислав, Ольгівка, Бургунка, Тягинка, Михайлівка та місто Херсон.

«Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, типографію, магазин, кав'ярню та станцію техобслуговування. Пошкоджено господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі.»,— йдеться у повідомленні.

Також російські війська атакували житлові квартали населених пунктів області, зокрема дві багатоповерхівки та чотири приватні будинки.

Нагадаємо, що у неділю, 21 липня, о 16:59, ворог атакував FPV-дроном село Солончаки Куцурубської громади.