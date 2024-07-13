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У суботу, 13 липня, російські війська вдарили по залізничних об'єктах та рухомому складу в селищі Буди, Харківської області.

Про це повідомили голови обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та пресслужба «Укрзалізниці».

За попередньою інформацією, поранено п’ятьох залізничників:

машиніста,

начальницю станції;

чергового по станції;

старшого шляхового майстра;

складача поїздів.

«Трьох залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці. Вражено вагони», – повідомили в «Укрзалізниці».

Олег Синєгубов повідомляє, що під час атаки загинули дві людини. Серед них — начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря.

«Загалом поранено 22 людей — 16 чоловіків та 6 жінок віком від 14 до 81 року. Двоє людей у важкому стані, 13 у середньому, інші — в легкому», — зазначив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що 12 липня російські війська вдарили по житловому сектору селища Білий Колодязь Чугуївського району Харківщини. Загинуло троє людей.