У понеділок, 8 липня, російські війська вдарили по Києву. Є інформація про падіння уламків ракет у шести районах міста.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
«Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється», – йдеться у повідомленні.
Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Попередні дані:
Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що по місту троє постраждалих.
«На даний момент відомо про трьох постраждалих. Одного з них госпіталізували. Двом — надали допомогу на місці. Перевіряємо інформацію про одного загиблого», — додав мер столиці.
Нагадаємо, що російська армія атакувала Україну ракетами повітряного та наземного базування. У ніч на 8 липня ППО збила три ракети X-101.
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У понеділок, 8 липня, російські війська вдарили по Києву. Є інформація про падіння уламків ракет у шести районах міста.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
«Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється», – йдеться у повідомленні.
Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Попередні дані:
Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що по місту троє постраждалих.
«На даний момент відомо про трьох постраждалих. Одного з них госпіталізували. Двом — надали допомогу на місці. Перевіряємо інформацію про одного загиблого», — додав мер столиці.
Нагадаємо, що російська армія атакувала Україну ракетами повітряного та наземного базування. У ніч на 8 липня ППО збила три ракети X-101.