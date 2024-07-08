У Києві люди ховаються у метро.

У понеділок, 8 липня, російські війська вдарили по Києву. Є інформація про падіння уламків ракет у шести районах міста.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Попередні дані:

в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;

в Дніпровському палають уламки в житловій забудові.

в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

в Деснянському районі займання будинку.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що по місту троє постраждалих.

«На даний момент відомо про трьох постраждалих. Одного з них госпіталізували. Двом — надали допомогу на місці. Перевіряємо інформацію про одного загиблого», — додав мер столиці.

Нагадаємо, що російська армія атакувала Україну ракетами повітряного та наземного базування. У ніч на 8 липня ППО збила три ракети X-101.