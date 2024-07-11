Ігор Турченюк, фото: росЗМІ

Служба безпеки України оголосила підозру командувачу Південного округу військ Нацгвардії РФ Ігорю Турченюку, який в 2022 році був одним з керівників окупації Миколаївщини та Херсонщини.

Текст підозри від 19 червня опублікований на сайті Генеральної прокуратури України.

Згідно матеріалів справи, з початку вторгнення 2022 року керував підрозділами РФ на території Херсонської області із бойовим застосуванням їх штатної зброї та озброєння, а також контролював їх виконання.

В зоні його відповідальності перебували щонайменше 9 тактичних груп, 7 загонів спецпризначення, 6 батальйонів, 5 полків та інших формувань. Військові перетнули український адміністративну межу з Криму та стали просуватись до Херсону.

До липня 2022 року під керівництвом Турченюка угрупування, що дислокувались на правобережжі Херсонщини та частині Миколаївщини, забезпечували окупаційний режим населених пунктів.

Зокрема у Снігурівці та Баштанському районі це виконував 12 окремий загін спеціального призначення. Росіяни встановили вісім КПП і дві маневрені групи.

Інші загони та батальйони російських окупантів виконували завдання в захоплених населених пунктах Херсонської області: Берисла, Давидів Брід, Широке, Станіслав, Чорнобаївка тощо.

Злочинні дії російського генерала призвели до загибелі понад 2 тисяч осіб, знищення та пошкодження цивільних об’єктів, незаконного вилучення майна, катувань та вбивств.

64-річному Ігорю Турченюку інкримінують ведення агресивних воєнних дій – за частиною 2 статті 437 КК України.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Варто зазначити, що Турченюк причетний і до анексії Криму в 2014 році. В 2017 році Генпрокуратура України розслідувала кримінальні провадження щодо 46 високопосадовців РФ за ведення агресивної війни проти України, де фігурував і Ігор Турченюк.