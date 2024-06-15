У пʼятницю,14 травня, російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції на схід від південного краю Готланда.
Про це йдеться у повідомленні Сил оборони Швеції.
Зазначається, що російського літака було попереджено усним зверненням шведської служби управління повітряним рухом, але він не відхилився від свого маршруту. Однак, повітряне судно РФ проігнорувало попередження і не відхилилося від свого маршруту, Швеція підняла свої винищувачі четвертого покоління JAS-39 Gripen.
«Поведінка Росії неприйнятна і свідчить про відсутність поваги до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за всім перебігом подій і були готові втрутитися», — сказав начальник ВПС Швеції Йонас Вікман.
Також повідомляється, що правопорушення було нетривалим.
Нагадаємо, що українські військові з лютого цього року збили вже 15 російських військових літаків.
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У пʼятницю,14 травня, російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції на схід від південного краю Готланда.
Про це йдеться у повідомленні Сил оборони Швеції.
Зазначається, що російського літака було попереджено усним зверненням шведської служби управління повітряним рухом, але він не відхилився від свого маршруту. Однак, повітряне судно РФ проігнорувало попередження і не відхилилося від свого маршруту, Швеція підняла свої винищувачі четвертого покоління JAS-39 Gripen.
«Поведінка Росії неприйнятна і свідчить про відсутність поваги до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за всім перебігом подій і були готові втрутитися», — сказав начальник ВПС Швеції Йонас Вікман.
Також повідомляється, що правопорушення було нетривалим.
Нагадаємо, що українські військові з лютого цього року збили вже 15 російських військових літаків.