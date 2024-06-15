Фронтовий бомбардувальник Су-24М, фото з відкритих джерел

У пʼятницю,14 травня, російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції на схід від південного краю Готланда.

Про це йдеться у повідомленні Сил оборони Швеції.

Зазначається, що російського літака було попереджено усним зверненням шведської служби управління повітряним рухом, але він не відхилився від свого маршруту. Однак, повітряне судно РФ проігнорувало попередження і не відхилилося від свого маршруту, Швеція підняла свої винищувачі четвертого покоління JAS-39 Gripen.

«Поведінка Росії неприйнятна і свідчить про відсутність поваги до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за всім перебігом подій і були готові втрутитися», — сказав начальник ВПС Швеції Йонас Вікман.

Також повідомляється, що правопорушення було нетривалим.

Нагадаємо, що українські військові з лютого цього року збили вже 15 російських військових літаків.