Російсько-окупаційні війська 25 липня двічі атакували територію Миколаївської області.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Артилерійські обстріли фіксувались по Куцурубській громаді о 12:14 та 19:58.
Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, постраждалих внаслідок атак немає.
Нагадаємо, 25 липня російські війська вчергове атакували Очаківські громаду.
До цього 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району Миколаївської області.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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Російсько-окупаційні війська 25 липня двічі атакували територію Миколаївської області.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Артилерійські обстріли фіксувались по Куцурубській громаді о 12:14 та 19:58.
Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, постраждалих внаслідок атак немає.
Нагадаємо, 25 липня російські війська вчергове атакували Очаківські громаду.
До цього 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району Миколаївської області.