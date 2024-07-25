Гелікоптер Мі-28. Фото: Міноборони РФ

Сьогодні, 25 липня, у Калузької області РФ зазнав аварії вертоліт Мі-28.

Попередньою причиною аварії в російському Міноборони назвали технічну несправність, пишуть росЗМІ.

В міноборони РФ зазначили, що гелікоптер, який зазнав катастрофи, виконував плановий політ. Екіпаж загинув.

За даними голови Жиздринського району Олександра Барибіна, гелікоптер упав у лісовому масиві поблизу села Кленки, на землі руйнувань немає.

Імовірне місце падіння гелікоптера Мі-28

Примітка: Мі-28 — ударний гелікоптер, призначений для пошуку та знищення бронетехніки, інженерних укріплень, повітряних цілей та живої сили ворога

Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 липня, у Коломенському районі Підмосков'я впав російський пасажирський літак Sukhoi Superjet.