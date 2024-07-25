Сьогодні, 25 липня, у Калузької області РФ зазнав аварії вертоліт Мі-28.
Попередньою причиною аварії в російському Міноборони назвали технічну несправність, пишуть росЗМІ.
В міноборони РФ зазначили, що гелікоптер, який зазнав катастрофи, виконував плановий політ. Екіпаж загинув.
За даними голови Жиздринського району Олександра Барибіна, гелікоптер упав у лісовому масиві поблизу села Кленки, на землі руйнувань немає.
Примітка: Мі-28 — ударний гелікоптер, призначений для пошуку та знищення бронетехніки, інженерних укріплень, повітряних цілей та живої сили ворога
Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 липня, у Коломенському районі Підмосков'я впав російський пасажирський літак Sukhoi Superjet.
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Сьогодні, 25 липня, у Калузької області РФ зазнав аварії вертоліт Мі-28.
Попередньою причиною аварії в російському Міноборони назвали технічну несправність, пишуть росЗМІ.
В міноборони РФ зазначили, що гелікоптер, який зазнав катастрофи, виконував плановий політ. Екіпаж загинув.
За даними голови Жиздринського району Олександра Барибіна, гелікоптер упав у лісовому масиві поблизу села Кленки, на землі руйнувань немає.
Примітка: Мі-28 — ударний гелікоптер, призначений для пошуку та знищення бронетехніки, інженерних укріплень, повітряних цілей та живої сили ворога
Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 липня, у Коломенському районі Підмосков'я впав російський пасажирський літак Sukhoi Superjet.