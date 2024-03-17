Обстріл РФ Нікопольського району Дніпропетровщини 16 березня / Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок обстрілів росіянами Нікопольського району Дніпропетровщини 16 березня поранення зазнали двоє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

«Агресор бив по Нікопольщині 8 разів за день. Цілив дронами-камікадзе і артилерією. Від російського терору потерпали сам Нікополь і Червоногригорівська громада. Постраждали чоловік 75 років та 77-річна жінка», — йдеться в повідомленні.

Сергій Лисак також зазначив, що внаслідок обстрілів пошкоджені понад 30 приватних будинків, дві господарські споруди знищені, ще шість — понівечені. Потрощені гаражі, авто, навантажувач та парник.

Крім того, є руйнування на території інфраструктурного обʼєкту. Зачепило лінії електропередач та газогони.

Обстріл РФ Нікопольського району Дніпропетровщини 16 березня / Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріл РФ Нікопольського району Дніпропетровщини 16 березня / Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріл РФ Нікопольського району Дніпропетровщини 16 березня / Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріл РФ Нікопольського району Дніпропетровщини 16 березня / Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріл РФ Нікопольського району Дніпропетровщини 16 березня / Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріл РФ Нікопольського району Дніпропетровщини 16 березня / Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріл РФ Нікопольського району Дніпропетровщини 16 березня / Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріл РФ Нікопольського району Дніпропетровщини 16 березня / Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріл РФ Нікопольського району Дніпропетровщини 16 березня / Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, російські війська атакували Дніпропетровську область ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Один з них влучив у багатоповерхівку, є постраждалі.