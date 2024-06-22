Засуджений. Фото: прокуратура Мешканця Харкова, який протягом 2022-го року допомагав РФ, засудили на 15 років.

Про це повідомляє СБУ та Офіс Генерального прокурора.

За даними спец-служби, чоловік під час прогулянок по Харкову приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони. Ці дані агент передавав своєму давньому знайому, який після 2014 року переїхав до Росії, отримав російське громадянство, а 25 лютого 2022 року вступив до лав спеціального загону швидкого реагування «Рысь» федеральної служби військ національної гвардії РФ, головним завданням якого були бої за Харків.

Як зазначають в СБУ, розвіддані потрібні були росіянам для здійснення масованих ударів по Харкову із використанням реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч».

Харківʼянин збирав і передавав своєму другу інформацію щодо об’єктів, на яких перебувають військові ЗСУ, та місця ураження ракетних ударів по місту протягом 2022 року. Засуджений також готував для товариша інформацію щодо посадовців військових навчальних закладів у місті як «кандидатів» для вербування російськими спецслужбами.

Засуджений систематично видаляв листування у месенджері зі своїм другом. Викрити чоловіка вдалось рік назад, у червні 2023 року. Під час обшуку у квартирі харківʼянина виявили близько пів тисячі патронів, які він незаконно придбав та зберігав.

Листування засудженного. Фото: прокуратура Листування засудженного. Фото: прокуратура

На суді чоловік повністю визнав свою вину. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою.

На підставі зібраних доказів суд визнав чоловіка винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб), частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та частиною 1 статті 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів). Вироком суду йому призначили покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, як СБУ викрила ймовірну колаборантку з Куп'янська, яка після деокупації міста влаштувалася шкільним вчителем у Києві.