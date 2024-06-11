Рятувальники близько години діставали потерпілого з-під завалів. Фото: ДСНС

В Харкові близько години тривала операція з порятунку 77-річного чоловіка, який опинився під завалами власного будинку внаслідок російського удару. Однак чоловік помер у лікарні.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій та мер Харкова Ігор Терехов.

Російські війська 10 червня вдарили по Київському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будинки, постраждали восьмеро людей.

На місці одногоз прильотів у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них рятувальнийи намагалися дістати потерпілого. Близько години тривала операція з порятунку чоловіка.

«Під завалами одного з житлових будинків опинився чоловік 1947 року народження. Рятувальники за допомогою спецінструментів дістались до чоловіка та визволили його. Надалі бригадою екстреної медичної допомоги його госпіталізовано до лікарні», - зазначили рятувальники.

Рятувальники близько години діставали потерпілого з-під завалів. Фото: ДСНС Рятувальники близько години діставали потерпілого з-під завалів. Фото: ДСНС

Однак 11 червня стало відомо, що у лікарні чоловік помер.

«Сьогодні вранці помер постраждалий від вчорашнього обстрілу, той самий, якого дві години наші рятівники витягали з-під завалів. Співчуття рідним. Росія — держава-терорист», — додав Ігор Терехов.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська ввечері 10 червня завдали ракетного удару по громаді в Миколаївській області. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та авто цивільних.