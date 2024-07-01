Пошуки людей у Дніпрі. Фото: ДСНС

Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами зруйнованого ракетою будинку у Дніпрі.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, станом на вечір 1 липня, вважаються зниклими безвісти 2 людини.

На місці удару вже розібрати та та вивезли 750 тонн будівельних конструкцій та сміття.

«До робіт на висоті задіяні верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну. Також допомагають шукати людей кінологічні розрахунки ДСНС», – повідомили у ДСНС.

Пошуки людей у Дніпрі. Фото: ДСНС Пошуки людей у Дніпрі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у п'ятницю, 28 червня, росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, зруйнувавши кілька поверхів.

Пізніше глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про одного загиблого та п’ятьох поранених у Дніпрі. За його словами, жертв може бути більше. У квартирах будинку залишаються заблокованими люди.