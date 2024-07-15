До 12 років увʼязнення засудили жителя Миколаївщини, який збирав розвіддані для Росії про Сили оборони на Миколаївщині.

Як повідомили в Службі безпеки України у Миколаївській області, чоловік адміністрував місцевий Телеграм-канал, на якому публікував місця дислокації та переміщення українських військових, а також закликав призовників ухилятися від мобілізації.

За матеріалами справи, він діяв за завданням російських спецслужб.

Адміністратора миколаївського Telegram-каналу підозрюють у передачі росіянам даних про ЗСУ. Фото: Поліція Миколаївщини Адміністратора миколаївського Telegram-каналу підозрюють у передачі росіянам даних про ЗСУ. Фото: Поліція Миколаївщини

За даними слідства, отримані дані росіяни планували використовувати для проведення диверсій та терактів проти українських захисників. Зокрема, зловмисник планував підпалити автівки ЗСУ. Інформацію для публікацій він збирав особисто, об'їжджаючи місто та виманюючи дані в знайомих під виглядом дружніх розмов.

СБУ задокументувала злочинну діяльність блогера та затримала його.

Під час обшуків у нього вилучено два мобільні телефони та комп’ютер із доказами підривної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Адміністратора миколаївського Telegram-каналу підозрюють у передачі росіянам даних про ЗСУ. Фото: Поліція Миколаївщини Адміністратора миколаївського Telegram-каналу підозрюють у передачі росіянам даних про ЗСУ. Фото: Поліція Миколаївщини Адміністратора миколаївського Telegram-каналу підозрюють у передачі росіянам даних про ЗСУ. Фото: Поліція Миколаївщини

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій блогера за частиною 6 статті 111-1 (колабораційна діяльність), санкція якої передбачає покарання до 12 років тюрми.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали 30-річного місцевого мешканця, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.