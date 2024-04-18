Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала мешканця Дніпра, який ймовірно допомагав РФ наводити ракети та дрони на місто.

Про це СБУ написали у своєму Telegram.

За даними спецслужби, чоловік намагався виявити вогневі позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони. Він також фіксував основні маршрути руху підрозділів ЗСУ.

Підозрюваний передавав отриману інформацію одному з відомих блогерів політичної партії «Єдина Росія», який проживає в РФ.

«Після отримання розвідінформації пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. У подальшому ворог використовував ці дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Дніпру», — сказано в повідомленні.

Співробітники СБУ викрили чоловіка на початковому етапі його діяльності. За даними слідства, ним виявився фахівець у сфері IT-технологій, ідеологічний прихильник Росії. Влітку 2023 року він почав публікувати в забороненій соцмережі «Вконтакте» дописи на підтримку РФ.

«Таким чином він привернув на себе увагу російського блогера, який запропонував айтішнику співпрацю на користь РФ», — уточнили в прес-службі.

Для збору розвідданих фігурант їздив по місту в «маршрутках», з яких приховано фотографував місця ймовірного перебування або проїзду українських військ.

Під час обшуків у затриманого працівники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій, а також зафіксували перекази коштів з РФ на його криптовалютний гаманець.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України. Зараз підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Вилучена техніка підозрюваного. Фото: СБУ

Нагадаємо, як СБУ затримала агента РФ, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської ОВА.