Контррозвідка Служби безпеки України затримала мешканця Дніпра, який ймовірно допомагав РФ наводити ракети та дрони на місто.
Про це СБУ написали у своєму Telegram.
За даними спецслужби, чоловік намагався виявити вогневі позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони. Він також фіксував основні маршрути руху підрозділів ЗСУ.
Підозрюваний передавав отриману інформацію одному з відомих блогерів політичної партії «Єдина Росія», який проживає в РФ.
«Після отримання розвідінформації пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. У подальшому ворог використовував ці дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Дніпру», — сказано в повідомленні.
Співробітники СБУ викрили чоловіка на початковому етапі його діяльності. За даними слідства, ним виявився фахівець у сфері IT-технологій, ідеологічний прихильник Росії. Влітку 2023 року він почав публікувати в забороненій соцмережі «Вконтакте» дописи на підтримку РФ.
«Таким чином він привернув на себе увагу російського блогера, який запропонував айтішнику співпрацю на користь РФ», — уточнили в прес-службі.
Для збору розвідданих фігурант їздив по місту в «маршрутках», з яких приховано фотографував місця ймовірного перебування або проїзду українських військ.
Під час обшуків у затриманого працівники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій, а також зафіксували перекази коштів з РФ на його криптовалютний гаманець.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України. Зараз підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, як СБУ затримала агента РФ, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської ОВА.
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Контррозвідка Служби безпеки України затримала мешканця Дніпра, який ймовірно допомагав РФ наводити ракети та дрони на місто.
Про це СБУ написали у своєму Telegram.
За даними спецслужби, чоловік намагався виявити вогневі позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони. Він також фіксував основні маршрути руху підрозділів ЗСУ.
Підозрюваний передавав отриману інформацію одному з відомих блогерів політичної партії «Єдина Росія», який проживає в РФ.
«Після отримання розвідінформації пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. У подальшому ворог використовував ці дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Дніпру», — сказано в повідомленні.
Співробітники СБУ викрили чоловіка на початковому етапі його діяльності. За даними слідства, ним виявився фахівець у сфері IT-технологій, ідеологічний прихильник Росії. Влітку 2023 року він почав публікувати в забороненій соцмережі «Вконтакте» дописи на підтримку РФ.
«Таким чином він привернув на себе увагу російського блогера, який запропонував айтішнику співпрацю на користь РФ», — уточнили в прес-службі.
Для збору розвідданих фігурант їздив по місту в «маршрутках», з яких приховано фотографував місця ймовірного перебування або проїзду українських військ.
Під час обшуків у затриманого працівники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій, а також зафіксували перекази коштів з РФ на його криптовалютний гаманець.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України. Зараз підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, як СБУ затримала агента РФ, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської ОВА.