Росія вдарила по Миколаєву 19 липня 2024 року, фото: «НикВести»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що російська ракета, якою атакували місто, впала між багатоквартирних будинків. Він наголосив, що поряд не було ані військових, ані військової техніки.

Про це мер розповів в ефірі телемарафону.

Крім того, один з пʼяти постраждалих від ракетної атаки в Миколаєві перебуває у вкрай тяжкому стані. Медики борються за його життя.

— Поряд не було жодних індустріальних обʼєктів чи обʼєктів, де могли переховуватись військові чи техніка. Ракета влучила просто поміж будинків в районі дитячого майданчика. Ми маємо інформацію щодо трьох будинків, 5 поранених. Один з поранених в максимально важкому стані, йому намагаються врятувати життя. Пошкоджено навколо житлові будинки, балкони, вікна. Це був простий житловий будинок Миколаєва. Тим більше, приховувати нічого, одразу б прийшли з телефонами і це знімали б, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня російська армія атакувала Миколаїв. На місці загинули троє людей, серед них — дитина.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Миколаєву. Ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок.