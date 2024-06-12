Зруйновані будинки культури, фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Фахівці нарахували 229 мільйонів гривень шкоди довкіллю через засмічення земельних ресурсів будівельними відходами у Шевченківській територіальної громади на Миколаївщині.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Під час планової перевірки Шевченківської територіальної громади встановлено, що ряд будинків культури громади постраждали через обстріли.

«Встановлено засмічення земельних ресурсів будівельними відходами, загальна сума збитків складає майже 229 мільйонів гривень», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що фахівці нарахували 73,5 мільйони гривень шкоди довкіллю через обстріл росіянами села Лимани на Миколаївщині. У екоінспекції зазначають, що загальний об’єм утворених будівельних відходів склав 43 кубічних метри, засмічено земельну ділянку площею 2300 квадратних метрів.

Також внаслідок лісових пожеж через війну довкіллю Миколаївщини завдали понад 27 мільярдів гривень збитків.