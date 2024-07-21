У ніч на 21 липня протиповітряною обороною півдня України знищено 10 ворожих цілей.
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
Зазначається, що у ніч на 21 липня протиповітряною обороною півдня України знищила чотири ударні безпілотники «Shahed-136/131».
Також, вчора, 20 знищено шість розвідувальних безпілотників, зокрема чотири «ZALA» та по одному «Орлан-10» і «Supercam».
Крім того, російські війська атакували Миколаївщину балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», із території тимчасово окупованого Криму.
Зранку окупанти завдали авіаудару з використанням КАБів по Херсонщині.
Нагадаємо, що у ніч на 21 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».
Раніше повідомлялося, що вчора, 20 липня, росіяни обстрілювали Херсон і ще 17 населених пунктів області.
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У ніч на 21 липня протиповітряною обороною півдня України знищено 10 ворожих цілей.
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
Зазначається, що у ніч на 21 липня протиповітряною обороною півдня України знищила чотири ударні безпілотники «Shahed-136/131».
Також, вчора, 20 знищено шість розвідувальних безпілотників, зокрема чотири «ZALA» та по одному «Орлан-10» і «Supercam».
Крім того, російські війська атакували Миколаївщину балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», із території тимчасово окупованого Криму.
Зранку окупанти завдали авіаудару з використанням КАБів по Херсонщині.
Нагадаємо, що у ніч на 21 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».
Раніше повідомлялося, що вчора, 20 липня, росіяни обстрілювали Херсон і ще 17 населених пунктів області.