Сили ППО. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

У ніч проти 18 липня росіяни атакували Україну ударними дронами «Shahed-131/136» та трьома авіаційними ракетами.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, що «Шахеди» росіяни запускали з Курської області РФ, а авіаційні ракети — дві Х-59 та одну Х-35 — з південного напрямку.

Відбивали повітряну атаку мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, підрозділи радіоелектронної боротьби.

У результаті бойової роботи вдалося збити всі «шахеди» та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.

Нагадаємо, що під вечір 17 липня російська армія вчергове обстріляла територію Куцурубської громади у Миколаївській області дронами-камікадзе типу FPV.