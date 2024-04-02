У ніч проти 2 квітня сили протиповітряної оборони збили 9 із 10 російських дронів якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що вночі росіяни випустили керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої частини Запорізької області, а також 10 ударних безпілотників із мису Чауда (Крим).
Підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України знищили 9 «Шахедів» у межах Дніпропетровської області. Про долю ракети не повідомляється.
У Дніпропетровській ОВА повідомили, що через падіння уламків у Дніпрі виникло два займання, які оперативно загасили. Внаслідок атаки пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. Минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що протягом минулої доби російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини.
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У ніч проти 2 квітня сили протиповітряної оборони збили 9 із 10 російських дронів якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що вночі росіяни випустили керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої частини Запорізької області, а також 10 ударних безпілотників із мису Чауда (Крим).
Підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України знищили 9 «Шахедів» у межах Дніпропетровської області. Про долю ракети не повідомляється.
У Дніпропетровській ОВА повідомили, що через падіння уламків у Дніпрі виникло два займання, які оперативно загасили. Внаслідок атаки пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. Минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що протягом минулої доби російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини.