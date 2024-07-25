Шахед, фото з відкритих джрел

У ніч на 25 липня російська армія атакувала Україну 38 ударними дронами типу «Shahed 131/136».

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни, атакували об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема — південь Одеської області та центральні регіони України.

Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 25 ударних дронів у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Київської, Сумської, Житомирської та Черкаської областей.

За даними командувача Повітряних сил, ще три«Шахеди» локаційно втрачені після перетину кордону з Румунією.

Нагадаємо, що російські війська 24 липня атакували Миколаївську область.