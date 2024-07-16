Українські сили протиповітряної оборони збивають ворожі дрони, фото з відкритих джерел

Протиповітряна оборона з вечора 15 липня і протягом доби 16 липня знищила два ударні безпілотники типу Shahed-136/131 та вісім розвідувальних БПЛА, ще два — були локально втрачені в повітряному просторі Білорусі.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що на Південному та Східному напрямках протиповітряна оборона збила вісім розвідувальних БПЛА: чотири – «Орлан-10», два - ZALA, один – Supercam та один безпілотник невстановленого типу.

Нагадаємо, що російські війська продовжують обстрілювати Миколаївщину — внаслідок атаки у понеділок, 15 липня, ракета вибухнула в повітрі над Баштанським районом.