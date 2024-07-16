Протиповітряна оборона з вечора 15 липня і протягом доби 16 липня знищила два ударні безпілотники типу Shahed-136/131 та вісім розвідувальних БПЛА, ще два — були локально втрачені в повітряному просторі Білорусі.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що на Південному та Східному напрямках протиповітряна оборона збила вісім розвідувальних БПЛА: чотири – «Орлан-10», два - ZALA, один – Supercam та один безпілотник невстановленого типу.
Нагадаємо, що російські війська продовжують обстрілювати Миколаївщину — внаслідок атаки у понеділок, 15 липня, ракета вибухнула в повітрі над Баштанським районом.
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Протиповітряна оборона з вечора 15 липня і протягом доби 16 липня знищила два ударні безпілотники типу Shahed-136/131 та вісім розвідувальних БПЛА, ще два — були локально втрачені в повітряному просторі Білорусі.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що на Південному та Східному напрямках протиповітряна оборона збила вісім розвідувальних БПЛА: чотири – «Орлан-10», два - ZALA, один – Supercam та один безпілотник невстановленого типу.
Нагадаємо, що російські війська продовжують обстрілювати Миколаївщину — внаслідок атаки у понеділок, 15 липня, ракета вибухнула в повітрі над Баштанським районом.