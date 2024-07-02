Замах на вбивство журналіста Садикова. Фото з відкритих джерел

У Лікарні помер казахський журналіст і опозиціонер Айдос Садиков, на якого вчинили замах у Києві 18 червня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його дружина, журналістка Наталія Садикова.

Вона зазначила, що Айдос Садиков тринадцять днів боровся за життя у реанімації.

«Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя у реанімації, але дива не сталося. Його смерть на совісті Токаєва (президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв — прим.)», — написала вона.

Нагадаємо, як 18 червня у Шевченківському районі столиці невідомий підійшов до авто та вистрілив у чоловіка, який перебував там. Наразі правоохоронці намагаються знайти та затримати нападника. Пізніше виявилось, що потерпілим є казахський опозиціонер Айдос Садиков.

21 червня поліція Києва оголосила підозри підозрюваним у виконанні замаху на вбивство та оголосила їх у міжнародний розшук.

22 червня повідомиди, що одного із підозрюваних Алтай Жаканбаєв затримали у Казахстані.