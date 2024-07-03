Сьогодні, 3 липня близько 07:00 вогнеборці загасили пожежу на четвертому поверсі центральної районної лікарні у Снігурівці, що на Миколаївщині.
Адміністрація та персонал евакуювали хворих, завдяки чому ніхто з них не постраждав, повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що на місці працювали вогнеборці 24 державної пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 6 квадратних метрів.
Причина займання наразі встановлюється.
Від ДСНС залучались 7 рятувальників, 1 спецавтомобіль.
Нагадаємо, за минулу добу на Миколаївщині вогонь знищив понад 50 га відкритих територій, з яких 28 гектарів сільгоспугідь.
Раніше повідомлялось, що у понеділок, 1 липня, вогнеборці 29 разів залучались на гасіння пожеж у Миколаївській області.
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Сьогодні, 3 липня близько 07:00 вогнеборці загасили пожежу на четвертому поверсі центральної районної лікарні у Снігурівці, що на Миколаївщині.
Адміністрація та персонал евакуювали хворих, завдяки чому ніхто з них не постраждав, повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що на місці працювали вогнеборці 24 державної пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 6 квадратних метрів.
Причина займання наразі встановлюється.
Від ДСНС залучались 7 рятувальників, 1 спецавтомобіль.
Нагадаємо, за минулу добу на Миколаївщині вогонь знищив понад 50 га відкритих територій, з яких 28 гектарів сільгоспугідь.
Раніше повідомлялось, що у понеділок, 1 липня, вогнеборці 29 разів залучались на гасіння пожеж у Миколаївській області.