Пожежа у лікарні в Снігурівці. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Сьогодні, 3 липня близько 07:00 вогнеборці загасили пожежу на четвертому поверсі центральної районної лікарні у Снігурівці, що на Миколаївщині.

Адміністрація та персонал евакуювали хворих, завдяки чому ніхто з них не постраждав, повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що на місці працювали вогнеборці 24 державної пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 6 квадратних метрів.

Причина займання наразі встановлюється.

Від ДСНС залучались 7 рятувальників, 1 спецавтомобіль.

Нагадаємо, за минулу добу на Миколаївщині вогонь знищив понад 50 га відкритих територій, з яких 28 гектарів сільгоспугідь.

Раніше повідомлялось, що у понеділок, 1 липня, вогнеборці 29 разів залучались на гасіння пожеж у Миколаївській області.