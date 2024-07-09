Засуджений Григорій Драгуненко, фото: Анастасія Зубкова

Снігурівський районний суд дав 9 років увʼязнення жителю села Новокиївка, який під час окупації здавав російським солдатам імена місцевих, які відмовились від співпраці з ними.

Відповідний вирок було ухвалено 5 липня.

Згідно матеріалів справи, з 4 березня по 11 листопада 2022 року село Новокиївка окупували російські війська, зокрема йдеться про 108-й гвардійський десантно-штурмовий полк та 1-у мотострілкову роту.

Росіяни почали шукати звʼязок з місцевими, які б погодились на співпрацю та надання даних щодо дислокації ЗСУ. Одним з тих, хто погодився на пособництво, виявився місцевий житель Новокиївки. Зокрема в липні 2022 року, стикнувшись з відсутністю води, знайшли на території приватного домоволодіння, точку, облаштовану насосом, яку планували використовувати для видобування води для власних потреб. Однак селяни, дізнавшись про це, демонтували та сховали насос.

Список з прізвищами тих, хто сховав від росіян насос, все ж передали. Проте знайти місцевих самі окупанти не змогли.

За даними Судового репортера, дані про жителів окупантам погодився надати Григорій Драгуненко нібито з метою безперешкодного проїзду між російськими блокпостами.

У подальшому Григорій Драгуненко на власній машині «Москвич» разом з одним із військових та одним із заручників, які перебували в салоні авто, у супроводі інших солдат РФ їхали по селу та розшукували осіб зі списку.

В цілому було затримано семеро чоловіків, яких вивезли на території біля кладовища за межами Новокиївки. Там їх побили та погрожували розстріляти. За цим спостерігав Драгуненко, який закликав затриманих надати росіянам необхідну інформацію. За його словами, під час тимчасової окупації села він привозив з Херсону хліб.

В травні він почав приїжджати в Новокиївку частіше разом з дітьми, бо тримав там ставок, куди в червні приїхали відпочити росіяни. В той день військові змивали мазут з БТР, коли він зробив їм зауваження, вони сказали йому йти геть. Також були випадки, коли Драгуненко підвозив росіян до Херсону, однак він наполягав на тому, що це було зроблено під тиском та погрозами.

Підтверджували пряму допомогу росіянам і свідки. Один з них під час засідання розповів, що Драгуненко особисто казав росіянами, де живуть особи зі списку.

На суді обвинувачений це заперечував, як і інші показання односельців.

Зокрема ще один потерпілий розповідав, що всю окупацію пробув в Новокиївці та возив воду у село. Влітку до нього приїхав камаз з двома солдатами та Драгуненком. Його забрали в машину, де вже були 5 осіб. Усіх везли на цвинтар. Двох з них росіяни відвели за бугор, де пролунали постріли.

— Військовослужбовець РФ сказав, що хлопців вже немає. Під час побиття всі були під прицілом. Його били ногами по обличчю. Казали шукати насос і відпустили. Дали 3 дні на пошуки насосу, — йдеться в матеріалах справи.

У підсумку суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років.

Нагадаємо, в Херсонській області судитимуть посадовця, який під час окупації очолив галузь ветеринарної медицини. Мова йде про колишнього начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Олега Калнауса.