Вручення підозри по справі. Фото: Прокуратура Миколаївщини

У Миколаєві судитимуть п’ятьох людей, серед яких двоє уже колишніх правоохоронців. Групу обвинувачують в організації незаконного ритуального бізнесу.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За версією слідства, бізнес організувала мешканка Миколаєва, до якого залучила двох своїх знайомих та двох поліцейських. В прокуратурі стверджують, що правоохоронці передавали двом іншим фігурантам справи конфіденційну інформацію щодо померлих з адресами та контактами родичів. Далі «агентство» телефонувало родинам померлих й пропонувало свої послуги. За інформацію ритуальна фірма платила правоохоронцям відсоток з «прибутку» за кожного небіжчика, яких в день могло бути декілька.

Слідчі встановили 30 епізодів такої діяльності.

Прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальні акти.

Нагадаємо, у березні чотирьом учасникам групи, двоє з яких є колишніми правоохоронцями, повідомили про підозру у порушенні недоторканості приватного життя та незаконного надання інформації з обмеженим доступом, яка захищена законодавство