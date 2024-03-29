Тракторист на Херсонщині підірвався на міні / Фото ДСНС для ілюстрації

На Херсонщині чоловік на тракторі підірвався на міні, яку залишила російська армія, він загинув.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Під час виконання польових робіт поблизу села Тополине тракторист наїхав на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації техніка загорілася. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 50-річного чоловіка» — йдеться в повідомленні.

Олександр Прокудін наголосив, що близько 60% херсонських полів потенційно заміновані. «Працювати безпечно лише на тих землях, які обстежили сапери».

Нагадаємо, 17 березня, у селі Киселівка Миколаївського району на ворожій протипіхотній міні підірвався 50-річний водій трактора. Селянин приїхав підготувати землю до сівби, а натомість отримав мінно-вибухові травми різного ступеню тяжкості.