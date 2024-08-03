Затримання чоловіків, фото: ДПС

Прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися на човні перепристи Тису та потрапити до Угорщини.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Цього разу підозрюваних затримали прикордонники Мукачівського загону.

Ввечері 2 серпня військовослужбовці відділу «Вилок» обстежували річку на моторному човні, тоді ж вони зустріли трьох чоловіків, які намагались переплисти Тису гумовим човном з мотором.Військовослужбовці наздогнали їх та повернули на український берег.

Один із затриманих розповів, що прибув із Черкащини, двоє інших – із Львівщини та Рівненщини. Кожен зі чоловіків сплатив невідомій особі від 7 до 15 тисяч доларів США, аби той допоміг у перетині кордону.

За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники притягнули чоловіків до адміністративної відповідальності. Також оперативні співробітники Держприкордонслужби встановлюють коло осіб, причетних до оборудки.

Затримання чоловіків, фото: ДПС Затримання чоловіків, фото: ДПС

Нагадаємо, як у річці Тиса на кордоні з Румунією знову виявили тіло чоловіка - це вже 37 смертельний випадок.