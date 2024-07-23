Збитий дрон-камікадзе Shahed-136, фото з відкритих джерел

У ніч проти 23 липня російська армія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-69 та 8 ударними безпілотниками типу «Shahed».

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що росіяни запускали ракету та дрони з Курського напрямку.

Повітряний напад відбивали підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряна оборона збила 7 ворожих ударних БпЛА, а ракета Х-69 не досягла своєї цілі.

Нагадаємо, що російська армія сьогодні вранці, 23 липня, завдала артилерійських обстрлів по Очакову. Внаслідок атаки постраждало четверо людей.