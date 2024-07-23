У ніч проти 23 липня російська армія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-69 та 8 ударними безпілотниками типу «Shahed».
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що росіяни запускали ракету та дрони з Курського напрямку.
Повітряний напад відбивали підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗСУ.
Протиповітряна оборона збила 7 ворожих ударних БпЛА, а ракета Х-69 не досягла своєї цілі.
Нагадаємо, що російська армія сьогодні вранці, 23 липня, завдала артилерійських обстрлів по Очакову. Внаслідок атаки постраждало четверо людей.
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У ніч проти 23 липня російська армія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-69 та 8 ударними безпілотниками типу «Shahed».
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що росіяни запускали ракету та дрони з Курського напрямку.
Повітряний напад відбивали підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗСУ.
Протиповітряна оборона збила 7 ворожих ударних БпЛА, а ракета Х-69 не досягла своєї цілі.
Нагадаємо, що російська армія сьогодні вранці, 23 липня, завдала артилерійських обстрлів по Очакову. Внаслідок атаки постраждало четверо людей.