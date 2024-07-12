У річці Тиса виявили тіло ще одного потопельника /Фото: Держприкордонслужба

У річці Тиса на кордоні з Румунією знову виявили тіло чоловіка.

Про це 12 липня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що потопельником виявився 33-річний житель Закарпаття.

До місця подій викликали співробітників ДСНС та Національної поліції. Тіло дістали на берег.

Прикордонники наголосили, що це вже 37 трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою.

Нагадаємо, що 10 травня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що з початку повномасштабної війни в Україні в річці Тиса потонули 28 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Україною.

Згодом у річці Тиса виявили тіло 42-річного жителя Закарпаття. Загалом це вже 29 смертельний випадок під час спроби перетину кордону річкою.