Могила російського окупанта, фото: RFE

У тимчасово окупованому Криму поховали щонайменше 825 російських військових, загиблих у війні з Україною.

Про це повідомила пресслужба представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

«634 із них, ймовірно, були громадянами України. Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без освітлення», — повідомили в українському відомстві.

Також, за даними представництва президента України, підтверджено взяття в полон щонайменше 44 військовослужбовців Росії з Криму.

«Більшість з яких, ймовірно, є громадянами України», — додали у відомості.

Нагадаємо, в Євпаторії на території тимчасово окупованого Криму росіяни знищили унікальну мозаїку «Гуцульський танок».