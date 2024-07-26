У Миколаєві підпалили позашляховик Mitsubishі. Фото: Поліція Миколаївської області

У Миколаєві, 26 липня, до відділення поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що на вулиці Сінній горить позашляховик Mitsubishi. Напередодні власник припаркував його біля будинку.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції в Миколаївській області.

Співробітники ДСНС ліквідували пожежу. Слідчі оперативної групи, оглянувши місце події, вилучили фрагменти горіння транспортних засобів та інші необхідні речові докази, які будуть направлені на експертизу.

У Миколаєві підпалили позашляховик Mitsubishі. Фото: Поліція Миколаївської області У Миколаєві підпалили позашляховик Mitsubishі. Фото: Поліція Миколаївської області

Слідчі розпочали досудове розслідування, за умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Зловмисникам загрожує позбавленням волі на строк до десяти років.

Раніше повідомлялось, що вогнеборці 25 та в ніч на 26 липня двічі гасили пожежі автомобілів у Миколаєві та області.