У Миколаєві, 26 липня, до відділення поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що на вулиці Сінній горить позашляховик Mitsubishi. Напередодні власник припаркував його біля будинку.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції в Миколаївській області.
Співробітники ДСНС ліквідували пожежу. Слідчі оперативної групи, оглянувши місце події, вилучили фрагменти горіння транспортних засобів та інші необхідні речові докази, які будуть направлені на експертизу.
Слідчі розпочали досудове розслідування, за умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Зловмисникам загрожує позбавленням волі на строк до десяти років.
Раніше повідомлялось, що вогнеборці 25 та в ніч на 26 липня двічі гасили пожежі автомобілів у Миколаєві та області.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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У Миколаєві, 26 липня, до відділення поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що на вулиці Сінній горить позашляховик Mitsubishi. Напередодні власник припаркував його біля будинку.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції в Миколаївській області.
Співробітники ДСНС ліквідували пожежу. Слідчі оперативної групи, оглянувши місце події, вилучили фрагменти горіння транспортних засобів та інші необхідні речові докази, які будуть направлені на експертизу.
Слідчі розпочали досудове розслідування, за умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Зловмисникам загрожує позбавленням волі на строк до десяти років.
Раніше повідомлялось, що вогнеборці 25 та в ніч на 26 липня двічі гасили пожежі автомобілів у Миколаєві та області.