Працівники ДСНС, фото: ДСНС Миколаївської області

У Миколаєві внаслідок вибуху у приватному будинку загинув чоловік, ще один зазнав поранень.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що вдень, 25 липня, на спецлінію «101» надійшло повідомлення про вибух на території одного з приватних будинків в мікрорайоні Матвіївка.

«Стало відомо, що внаслідок вибуху невідомого походження загинув чоловік 1972 р.н., пошкоджено дах та конструктивні елементи житлового будинку. Рятувальники під час розбору завалів понівеченої будівлі деблокували тіло чоловіка», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також внаслідок вибуху постраждав сусід (контузія легкого ступеня). Чоловік після огляду медиків від госпіталізації відмовився.

Причини та обставини з’ясовуватимуть співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, вранці 23 липня у Миколаєві на пʼятому поверсі пʼятиповерхового житлового будинку по проспекту Корабелів чоловік висів за балконом догори ногами, поки його не врятували надзвичайники.