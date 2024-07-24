Вантажівка, яка загорілась у Миколаєві 23 липня / Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві зранку 23 липня на розі вулиць Новозаводська та 4-та Повздовжня загорівся вантажний автомобіль DAF.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

За словами рятувальників транспортний засіб загорівся під час руху. Водій до прибуття пожежників почав гасити вогонь за допомогою вогнегасника, завдяки чому автомобіль вдалось врятувати від повного знищення.

Вогнеборці остаточно загасили пожежу на площі 0,5 квадратних метрів. Від ДСНС залучались 8 рятувальників та 2 спецавтомобілі.

Нагадаємо, що рятувальники з вечора 23 липня не можуть загасити масштабну пожежу сухої трави у мікрорайоні Кульбакине в Миколаєві. Розповсюдження вогню вдалося зупинити.